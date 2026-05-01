Щедрост, която остава: Проф. Цоло Вутов с признание от Копривщица 

„Вече цели 10 години един спомен за стотици детски очи не ме напуска. И така вероятно ще бъде до края на дните ми…“

С тези думи Кунка Неделева, дългогодишен музеен работник от Копривщица, се връща към един от онези мигове, които остават завинаги. „Очите – пълни с будност и знание, греещи с надежда и самочувствие, изпълнени с гордост и достойнство от делата на дедите ни“, разказва тя за срещите си с ученици по време на инициативата „Мечта за свобода“.

Председателят на ОбС д-р Рашко Христов и кметът на Община Копривщица Мария Тороманова връчват на проф. дтн инж. Цоло Вутов плакет, решението на ОбС и символичните ключове на града

През 2016 г., по повод 140 години от избухването на Априлското въстание, като уредник към Дирекция на музеите – гр. Копривщица, тя се включва в регионалния конкурс за ученически творби „Мечта за свобода“ по дарителската програма „Култура и национална идентичност“ на Геотехмин ООД и Елаците – Мед АД. Заедно с историци от Национален музей „Христо Ботев“ – Калофер посещава училищата в седем общини: Етрополе, Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч, където разказват на учениците за живота и примера на Христо Ботев и Димчо Дебелянов.

Катализатор на идеята за това родолюбиво начинание е проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалецът, който има дългогодишна последователна подкрепа за българската памет, образование и духовност. „Неведнъж през годините той е заставал зад каузи, за които Копривщица е търсила подкрепа – и материална, и морална“, казва Неделева. В периода 2018 – 2024 г., когато е била директор на музеите, институцията получава многократна помощ за събития, посветени на бележити личности и исторически годишнини.

Кунка Неделева ще помни цял очите на децата участници в инициативата „Мечта за свобода“

Вписал се трайно в обществения и културен живот на средногорския град, проф. дтн инж. Цоло Вутов ежегодно дарява средства на община Копривщица, на религиозни, културни, образователни, спортни институции, на неправителствени организации и сдружения.“

Именно тази отдаденост към хората и към българските корени намери своето поредно признание по време на тържествената заря проверка по повод 150-годишнината от Априлското въстание. На 30 април проф. Вутов бе удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Копривщица. Отличието получава и Светлана Мухова – уредник на къщата-музей на Георги Бенковски.

Решението на Общинския съвет идва като естествен отговор за икономическия принос на индустриалеца и години подкрепа – както за развитието на общината, така и за съхраняването на неговата историческа памет. Сред конкретните проекти, отбелязани по време на тържествената проверка от председателя на ОбС д-р Рашко Христов и водещата Райна Пачева, директор Дирекция на музеите – Копривщица, са ремонтът на купола на Мавзолея-костница на априлци, възстановяването на иконописа в църквата „Св. Николай“ и ежегодната подкрепа за храмовия празник на най-старата църква в града „Свето Успение Богородично“.

Със средства на дружества от Група ГЕОТЕХМИН са реновирани възрожденски къщи, подкрепят се и културни събития, книги и инициативи, които пазят жив духа на Копривщица. Особено място в тази подкрепа заема работата с младите хора. С дарения на проф. Вутов е създаден художествено-документалния филм „Музикалната магия на Копривщица“, посветен на прекрасния Ученически духов оркестър при Средно училище „Любен Каравелов“ - символ на приемственост и вяра в бъдещето, както и редица образователни инициативи.

Децата от ДГ „Евлампия Векилова“ изнасят рецитал „Моята България“ по повод 150 г. Априлско въстание

„За мен е огромна чест и дълбока лична гордост да бъда удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Копривщица – при това в деня, в който честваме 150 години от Априлското въстание“, каза проф. Вутов на площада пред гражданите и гостите на тържествената проверка заря, сред които бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов, народните представители от Софийска област проф. Румен Миланов и Атанас Славов, президентският секретар по духовност и култура доц. Пламен Савов и други официални лица.

„Радвам се, че Група Геотехмин – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой, Геотрейдинг – и чрез нашата програма „Българските добродетели“ успяхме да помогнем на този град - музей. Той посочи, че са възстановени къщи и няколко комплекса, както и отделни елементи от църкви и паметници, и подчерта, че се гордее с постигнатото.

Индустриалецът дари паричната награда към отличието на Целодневна детска градина „Евлампия Векилова“, за да подкрепи децата, към които се обърна лично в словото си. Той допълни: „Ще продължим да бъдем до Копривщица – с отговорност към настоящето, с уважение към миналото и с дълг към бъдещето.“

Проф. Вутов е носител на орден „Стара планина“ – първа степен, на редица престижни отличия и е почетен гражданин на София, Етрополе, Луковит, Златица и Челопеч.

Но може би най-точната оценка не идва от наградите, а от следите, които оставя с делата си.

„И въпреки че заслугите му са много, пред мен отново оживяват онези детски очи…“, казва Кунка Неделева. Защото, както казва тя: „Дарителите не само променят съдби – те променят бъдещето.“

И именно затова днес името на проф. Вутов се свързва не просто с успех и признание, а с истинска грижа за хората и отговорност към бъдещето.

