Цветанка Йотина пред СТАНДАРТ: В село Мирково всички улици са асфалтирани
Основен наш приоритет е да задържим младите семейства
Следете всички новини, анализи и коментари за Априлско Въстание. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Основен наш приоритет е да задържим младите семейства
Индустриалецът, подкрепил десетки културни и образователни каузи, стана почетен гражданин на града - музей
Аудио-визуален спектакъл, почести и гвардейски строй в центъра на програмата
От Кървавото писмо до европейския отзвук
Трябва да покажем постоянна нетърпимост към безчинствата в нашия живот, заяви конституционният съдия Атанас Семов пред БТВ
Изложбата беше официално открита от директора на музея доц. Бони Петрунова
Ограниченият тираж и историческата тема предизвикаха силен интерес
След изборите училищата отварят врати за инициативи, посветени на Априлското въстание
Ограничен тираж от 5000 броя и цена над 280 лева, продажбите започват от днес
България с поклон към героите си
Ето мнението на проф. Пламен Павлов
Една история за оръжия, които не ръждясват, защото са изковани от памет
Колекционерската емисия е в тираж 5000 броя и ще се продава при строги ограничения
Череп на участник в Априлското въстание е идентифициран чрез ДНК експертиза в павликенското село Мусина
Експозиция очаква посетители в Бяла
Програмата на националното честване обхваща концерти, театрални постановки, изложби, научни форуми и образователни инициативи,
Деветте съда ще посрещнат хиляди посетители в специалната зала „Трезор“
Денят ще е присъствен, но посветен на 150-годишнината от Априлското въстание
Експозицията представя 15 големи фотопана с емблематични обекти от културно-историческото и природното наследство на България
Това е градът, в който златото на земята и златото на духа са едно и също нещо