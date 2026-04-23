НИМ с уникална изложба за Априлското въстание

Уникална изложба за 150 години от Априлското въстание откри Националният исторически музей. „150 години Априлско въстание. Истории и разкази за героично време“ отдава почит към храбростта, себеотрицанието и саможертвата на всички знайни и незнайни участници в историческите събития от 1876 г.

Априлското въстание от 1876 г. остава едно от най-драматичните и съдбоносни събития в българската история – момент, в който стремежът към свобода намира своя най-силен и категоричен израз. Сто и петдесет години по-късно се връщаме към тези събития не само с почит, но и с желание да разберем по-дълбоко човешките истории, изборите и цената, която стои зад тях. Изложбата представя цялостен разказ за събитията чрез автентични артефакти, част от които се експонират за първи път, както и чрез прецизно изработени музейни копия и реконструкции на изгубени ценности. Сред официалните гости на събитието бяха представители на държавните институции, академичната и културната общност. Поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова бе прочетен от доц. Пламен Славов.

На откриването присъства и министърът на културата Найден Тодоров, който подчерта: „Априлското въстание не е просто поредното събитие в българската история. То е причината всички ние да сме днес тук, защото е имало хора, които са били готови да жертват себе си заради нас“.

Заместник-министърът на образованието Наталия Михалевска прочете поздравителен адрес от името на министъра на образованието проф. Сергей Игнатов. За значението на Априлското въстание говориха ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев и проф. Кирил Топалов. Поздравление бе получено и от министъра на финансите Георги Клисурски.

Изложбата беше официално открита от директора на музея доц. Бони Петрунова.

Куратор на експозицията е д-р Димитър Василев, ръководител на отдел „История на България през Възраждането (XVIII – XIX в.). Етнография.“

Експозицията представя предмети, свързани с въстанието – оръжия, униформи, знамена, лични вещи и реликви, съхранили паметта за героичното време. Посетителите могат да видят реконструкция на емблематичното „черешово топче“ – символ на изобретателността и духа на въстаниците, въстаническа кокарда с надпис „Свобода или смърт 1876 г.“, ятаган, свързан с Бачо Киро, както и лични вещи със силен емоционален заряд, като сукман от Батак, мастилница, подарена от лейди Емили Странгфорд, и чанта, принадлежала на Стефан Стамболов.

Чрез спомени на съвременници, художествени образи и възрожденски песни изложбата изгражда въздействащ разказ за Априлското въстание – време на изпитания, но и на изключителен героизъм, което променя съдбата на българския народ.

Изложбата може да бъде разгледана в Националния исторически музей до края на годината. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

