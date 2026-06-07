Ищар омагьоса Казанлък и нарече българите истинските рози

Ищар превърна централния площад „Севтополис“ в Казанлък в голяма музикална вечер, в която Празникът на розата зазвуча като сцена от световен лайфстайл спектакъл. Певицата гостува в града с групата The Gypsies и концерта „30 години на сцената“, а пред публиката обяви, че целият свят трябва да знае за този празник. Тя нарече събитието изключително красиво и отправи към българите един от най-топлите моменти на вечерта: „Цветята ви са прекрасни, но цветето не съществува само във ваза. Аз познавам българите и знам, че съществува в сърцата ви. Вие сте истинските рози.“

Вечерта премина между познати хитове, танци, силни аплодисменти и емоции, които постепенно превърнаха концерта в среща между артист и публика, а не просто в празнична програма. Ищар изпълни Salma Ya Salama (Ole Y Ola), Comme Toi и La Vida es un Carnaval, а гостите на площада запяха заедно с нея Last kiss - песента, която по думите ѝ е преоткрила именно благодарение на българската публика.

Певицата си припомни, че преди повече от 20 години публиката в София е пяла Last kiss заедно с нея и тогава е разбрала, че в България песента е истински хит. „Точно тук се влюбих отново в нея“, посочи Ищар, връщайки спомена към началото на специалната си връзка със страната.

Един от най-нежните моменти в концерта дойде с изпълнението на „Облаче ле бяло“, което певицата представи заедно с децата от казанлъшката вокална група „Искрица“. Публиката прие изненадата с видимо вълнение, а след Horchat Hai Caliptus площадът избухна в аплодисменти и стана на крака.

Дори силният дъжд в последните минути не успя да разпръсне настроението. Зрителите останаха до края, танцуваха с Ищар и посрещнаха бурно Ragga Boom и Habibi (Sawah), които певицата изпълни заедно с дуетния си партньор - певеца и рапър Jimmy Sissoko.

В края на концерта Ищар получи цветя от кмета на Казанлък Галина Стоянова и благодари за поканата да гостува „в прекрасния Казанлък“. Сред официалните гости на площад „Севтополис“ бяха още председателят на Общинския съвет Николай Златанов, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, делегации от побратимени на Казанлък градове, представители на местната администрация, местни и държавни институции и общински съветници.

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