Рок песен от 1979 г. се превръща в култов хит и днес още я слушат милиони

Песента „Heart of Glass“ на американската група Блонди се превръща в световен хит и един от най-разпознаваемите химни на разбитите сърца. Парчето е включено в албума „Parallel Lines“ от 1978 г., но истинският му пробив идва след издаването като сингъл през януари 1979 г. То достига първото място в класацията „Билборд Хот 100“ и оглавява музикалните подреждания в редица държави, пише списание „Parade“.

„Heart of Glass“ е написана от Деби Хари и Крис Стайн, но окончателното звучене се ражда след няколко години работа. Песента разказва за връзка, започнала с любов, надежда и големи очаквания, но завършила с разочарование и болка.

Хитът става първият сингъл на Блонди, достигнал върха на американската класация. Необичайното съчетание на рок, поп, диско и ню уейв представя групата пред милиони нови слушатели и затвърждава мястото ѝ сред най-влиятелните имена от края на 70-те години.

Успехът на песента изиграва ключова роля и за превръщането на „Parallel Lines“ в класически албум. В него са включени още известни парчета като „One Way or Another“, „Hanging on the Telephone“ и „Sunday Girl“.