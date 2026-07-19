За пет минути си отиде... Мая Нешкова с разтърсваща изповед

„За пет минути си отиде.“ С тези думи Мая Нешкова разказа за най-страшния миг в живота си - внезапната смърт на нейния съпруг, композитора Кирил Икономов по-рано тази година. В разтърсваща изповед пред Мон Дьо певицата призна, че любимият й е издъхнал в ръцете й, без двамата да имат дори секунда за сбогуване. Днес тя живее между спомените, последната написана от него песен и усмивката на внучката им, която поразително прилича на своя дядо.

Не било любов от пръв поглед, но останала завинаги

Любовта между Мая Нешкова и Кирил Икономов не започнала като гръм от ясно небе. Двамата се познавали още от Консерваторията, но истинското сближаване дошло след присъединяването на певицата към „Оркестър Благоевград“ през 1978 г. „Не беше много дълъг период. Ние се познавахме от Консерваторията отпреди това. Имаше моменти, в които той ме задяваше“, сподели Нешкова с усмивка.

Първо се появило професионалното уважение, а след него и възхищението към човека до нея. „Не беше любов от пръв поглед, от моя гледна точка“, призна певицата.

Според нея тайната на връзката им била в огромната отдаденост на Кирил Икономов. „Той спря да свири, спря да има лични амбиции. Посвети всичките си сили на това аз да съм“, каза Нешкова.

Последната песен се оказала неговата изповед

Най-тежката липса след смъртта му не е само тишината в дома им, а погледът, с който той я дарявал всеки ден. „Най-много ми липсва да ми се усмихне. Да ме погледне с тази любов, с която ме гледаше. Душата му. Това ми липсва най-много“, сподели певицата през сълзи.

В деня на смъртта си Кирил Икономов прекарал часове в домашното им студио, където работел по последната песен за съпругата си. Той бил написал не само музиката, но и текста.

Едва след трагедията Мая Нешкова започнала да чува думите по съвсем различен начин. „Последната нова песен, която ми направи, още не сме я миксирали. Той написа и текста. Слушайки песента, след като си отиде, разбрах, че просто ми се е изповядал чрез нея“, разказа изпълнителката.

Така недовършената композиция се превърнала в неговото последно послание - тайно сбогуване, чийто истински смисъл тя осъзнала твърде късно.

Обикновените прегръдки се превърнали в последни

Нешкова пази болезнено ясен спомен за последния им ден. Всеки път, когато слизала в студиото, тя прегръщала съпруга си в гръб, оставала с глава върху раменете му и го целувала по темето. „Колкото пъти влязох, го прегръщах отзад, за да слушам на раменете му, и му целувах темето. Така бяхме“, разказа тя.

В онзи момент жестовете изглеждали напълно обикновени. Днес певицата ги помни като последните прегръдки между двама души, прекарали живота си заедно. „Нямахме миг на сбогуване в никакъв случай. Аз нищо не разбрах, че се случва. Той каза, че просто малко го боли стомахът“, спомни си Нешкова.

„Почина в ръцете ми“

„За пет минути си отиде. Без всякакви признаци, без нищо“, призна певицата.

Ден по-рано Кирил Икономов счупил крака си. След смъртта му хора започнали да питат Нешкова защо не са му били назначени медикаменти за разреждане на кръвта. „Мисля, че е лекарска грешка, но сега няма да търся вина. Предния ден си счупи крака. Сега всеки, който ме види, ми казва: „Защо не са му били разреждащи?“. Аз не съм лекар. Никой не ми е казал нищо“, заяви тя.

Мая Нешкова не разрешила да бъдат извършени експертизи и решила да не започва битка за търсене на виновни. „Както казва една моя приятелка - без волята Божия нищо не се случва. Трябва да се успокоявам, че така е трябвало“, добави певицата.

С Кирил изгубила и част от себе си

Смъртта на композитора отнела не само най-близкия човек на Нешкова, но и част от артистичната й същност. Желанието, с което десетилетия наред излизала на сцената, внезапно изчезнало. „Загубих желанието за всички тези неща. Усмивката. Не знам дали някога ще мога да бъда същият човек. Дори на сцената, колкото и добър професионалист да се опитвам да бъда“, призна тя.

Певицата преминала през различните лица на скръбта - гняв, отчаяние, въпроси към Бога и постепенно смирение. „Казвах: „Защо ми го взе?“. След това си казах: „Добре, благодарна съм ти все пак, че го имах толкова години“, сподели Нешкова.

Сънят, в който Кирил оставил ключовете

Всяка вечер певицата заспива с надеждата отново да види съпруга си. Кирил обаче се появил в съня й само веднъж - няколко дни след смъртта си. „Той влезе в коридора и с поглед ми показа, че ми оставя ключовете. Неговата връзка ключове беше на шкафа. Посочи ми я и си отиде“, разказа Нешкова.

Този кратък и необясним сън останал за нея като последна среща. Кирил оставил ключовете от общия им живот и отново си тръгнал, този път без думи.

Внучката връща изгубената усмивка

Децата на Мая Нешкова се опитват да й помогнат да намери равновесие, но единствено внучката успява за кратко да измести болката. „Единствено внучката ме вкарва в състояние, в което забравям всичко“, сподели певицата.

Всяка сутрин двете галят снимката „на дядо в телефона“. Пеят заедно и тогава на Мая не й се плаче. „С нея се чувствам като човека, който съм по същност. А тя на всичкото отгоре много прилича на него. Има същата усмивка. Непрекъснато се усмихва“, разказа Нешкова.

Само веднъж певицата си позволила да покаже тъгата си пред детето. Внучката веднага спряла да играе и лицето й помръкнало. „Стана толкова тъжна, че се почувствах ужасно. Забраних си въобще да бъда такава пред нея. С нея съм абсолютно друг човек“, призна изпълнителката.

Кирил Икономов вече го няма, но остава в песните, в ключовете върху шкафа и в усмивката на малкото момиче. А Мая Нешкова продължава напред не защото болката е отминала, а защото любовта им е оставила достатъчно светлина, за да не се изгуби напълно в тъмнината.