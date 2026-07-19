Времето рязко се променя. Идва голям проблем

Времето прави рязък завой. Още от днес - неделя, 19 юли 2026 г., атмосферата над Западна и Централна България ще бъде неустойчива. Над западните райони започва развитие на купеста облачност, която следобед ще прерасне в купесто-дъждовна. Очакват се краткотрайни, но на места интензивни валежи, придружени от гръмотевици. На отделни места има условия и за градушки, както и за временно усилване на вятъра по време на бурите.

В източните райони на страната времето ще остане значително по-спокойно. Там ще преобладава слънчево време, а вероятността за валежи ще бъде минимална. Вятърът ще се задържи до умерен от изток-югоизток, като по-късно през деня в западната половина на страната постепенно ще се ориентира от запад.

Максималните температури ще бъдат между 33° и 36°C, като най-високи стойности се очакват в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Динамично време в София

За столицата се очаква типичен летен ден с динамично време. Сутринта ще започне с повече слънчеви часове, но още преди обяд облачността ще започне да се увеличава. Следобед над София и околните райони ще се развият мощни купесто-дъждовни облаци, които ще създадат условия за краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури. Не е изключено на отделни места в Софийското поле да падне и дребна градушка.

Максималната температура в София ще достигне около 33°C, а по време на валежите ще се наблюдава временно захлаждане и усилване на вятъра.

Времето в планините

В планините на Западна и Централна България условията за гръмотевични бури ще бъдат най-благоприятни. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, локално интензивни количества дъжд и риск от градушки.

Туристите трябва да планират преходите си в ранните сутрешни часове, тъй като следобед времето ще се влошава бързо. По високите части ще духа умерен, временно силен запад-югозападен вятър. Максималната температура ще бъде около 28°C на 1200 метра и около 22°C на 2000 метра.

Времето по Черноморието

По Българското Черноморие времето ще остане предимно слънчево и спокойно. Валежи не се очакват. Ще духа умерен югоизточен вятър, който ще създава приятни условия за плаж.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, температурата на морската вода ще остане 25°–27°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала, което е благоприятно за морски туризъм.