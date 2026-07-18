До 37 градуса днес, следобед - облачно с кюфтета

Слънчево, горещо и с температури до 37 градуса ще бъде времето днес в по-голямата част от страната. Следобед над планинските райони на Западна и Централна България ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, а в София – около 32°.

По Черноморието

По морето ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността следобед, но без валежи. Максималните температури ще са между 28° и 30°, температурата на морската вода – 24°–25°, а вълнението – 1–2 бала.

В планините

Преди обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно над масивите в Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще се развие купесто-дъждовна облачност. На отделни места се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 19°.