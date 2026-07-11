Времето с рязък завой до часове. Идват пороите

Рязък завой прави времето в следващите часове, като в неделя се очаква горещото слънце да мине зад черни облаци и от небето да се изсипят поредните порои с гръмотевици.

Този следобед остава слънчево и горещо. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, а по морския бряг ще се усеща характерният морски бриз.

Максималните температури са между 30 и 35 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони на Северна България. На места там до сутринта е възможно да превали дъжд.

В неделя идват валежи и гръмотевици

Утре обаче още от сутринта над Северозападна България ще започне да се развива купесто-дъждовна облачност. До вечерта тя ще обхване по-голямата част от страната.

На много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони - от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 35 градуса, в София — около 29 градуса.

Край морето времето ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност се очаква към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса.

Температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

В планините също ще има валежи и гръмотевици, главно около и след обяд. Ще духа слаб до умерен вятър, а по най-високите върхове на Рила и Пирин — силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра — около 15 градуса.

В понеделник - слънце, но и превалявания на изток

В понеделник в източните и планинските райони ще има слънчеви часове, но следобед на места ще превали и прегърми. В останалата част от страната през целия ден ще бъде слънчево.

Ще духа временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

Във вторник и сряда в цялата страна ще бъде предимно слънчево, а температурите постепенно ще се повишават.

Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще отслабне.

В четвъртък вероятността за валежи на повече места в страната ще се повиши. Вятърът ще се ориентира от север, а температурите ще се понижат слабо. Така времето през следващите дни ще остане типично летно — с редуване на слънце, горещини, краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com