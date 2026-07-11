Лято на макс! България се пече на 35°, морето примамва с 26° вода

Днес времето в България ще бъде слънчево, спокойно и горещо, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за юли.

Следобед температурите ще се повишат значително, като максималните стойности ще бъдат между 30° и 35°. В София се очакват около 30 градуса, а вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб или почти ще липсва.

В планините

Над планинските райони също ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър.

Температурите ще достигнат около 22° на 1200 метра и 16° на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието

По Черноморието денят ще бъде слънчев и почти тих, а следобед ще се усети характерният морски бриз.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 31°, а морската вода е приятно топла – между 24° и 26°.

Морето ще остане спокойно с вълнение 1–2 бала, което създава отлични условия за плаж и морски спортове.

Астрономическа информация

В София слънцето изгрява в 5:59 часа и залязва в 21:05 часа, което осигурява 15 часа и 6 минути дневна светлина.

Луната изгрява в 2:17 часа и залязва в 18:31 часа, като днес е три дни преди новолуние.

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