Лъжец, по-голям лъжец, най-голям лъжец

В българската политика не е като да сме имали недостиг на лъжци, но настоящият вътрешен министър Иван Демерджиев вече е сред безспорните претенденти за първото място.

След като през последните дни беше опроверган за "пътуването" на Десислава Атанасова заедно с Пеевски първо от официална справка на самото МВР, а след това и от звеното "Сигурност" към Околийската служба на Истанбул, вместо да си посипе главата с пепел и да си подаде оставката, каквато е нормалната практика във всяка демократична държава, МВР-шефът днес изсипа нова порция лъжи.

Изпрати в Народното събрание справката от ГДБОП, която вече беше опровергана, уж, за да докаже, че бил прав. А само доказа, че цялата информация, с която се опита да атакува лидера на ДПС Делян Пеевски от парламентарната трибуна миналия четвъртък, е една огромна лъжа и манипулация.

В пратеното от него в НС "сведение" от ГДБОП, версията, че Пеевски бил пътувал с конституционния съдия Десислава Атанасова до Дубай вече е сменена като дати. Вместо от 5 до 8 април, се твърди, че били летели от 1 до 5 април 2024г.

Твърдение, което както и в предните дни, веднага беше подхванато безрезервно като ехо от всички медии, свързани с корпоративно-олигархичния кръг "Капитал", както и съпридружните им псевдосайтове "Бърд" и "Извън ефир“.

Само че, колкото и Демерджиев, и глашатаите на Прокопиев да се опитват да заглушат истината, затрупвайки публичното пространство с лавина от лъжи, тя винаги успява да си прокара път.

Както е и в този случай. "Поправката" в датите може би щеше и да хване дикиш, ако МВР-шефът и хората му си бяха направили труда да проверят къде е бил Пеевски в тези дни. А се оказва, че той е бил през цялото време в България, както показва проверка, направена от Епицентър.бг. Според тяхната справка, на 2 април 2024 г. Народното събрание е имало извънредно заседание, свикано от тогавашния председател Росен Желязков, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е бил в залата, след което е коментирал пред медиите и актуални въпроси.

На 3 април 2024 г. НС пак е имал заседание. Пеевски отново е бил в зала, а след това е дал брифинг.

Заседание има и на следващия ден - 4 април, на което лидерът на ДПС пак е регистриран. А след това отново отговаря на журналистически въпроси. И това го има в архива на медиите и телевизиите, отразявали събитията.

Всичко това се случва в София, в сградата на Народното събрание. Нищо че според новата манипулация на Демерджиев и на кръга "Капитал" по това време Пеевски трябва да е бил в Дубай и то заедно с Атанасова. Където е очевидно, че няма как да е бил, освен ако междувременно не се е клонирал.

Сега сигурно следващото идиотско твърдение на същите тези лъжци, за да поддържат "конспирацията", е че Пеевски има двойник - истинският е в Дубай, а неговия двойник в София. Щеше да е смешно, ако не беше тъжно и жалко, че в ролята на кварталния идиот е именно вътрешния министър на България, който дори не съзнава тази своя роля.

На този фон се натрапват няколко извода. Първо, че Демерджиев или е патологичен лъжец, или е лесен за манипулиране и е бил подведен от ГДБОП, или и двете. Така или иначе, независимо кой е верният отговор, такова лице очевидно е абсолютно непригодно да заема поста на вътрешен министър. Една от най-важните позиции в изпълнителната власт, която е призвана да брани законността и държавата от хората, които я погазват. Или иначе казано - именно от хора като настоящия МВР-шеф.

И второ - явно е, че Демерджиев няма нито морала, нито достойнството да се оттегли, след като за само дни беше изобличен на няколко пъти като лъжец и вече се превръща в сериозен репутационен проблем, както за МВР, така и за правителството и политиката като цяло.

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