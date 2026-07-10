Скандалът ехти! Топ полицай с лавина от неудобни въпроси за Демерджиев

Бившият служител на МВР Борислав Недев изпрати открито писмо до председателя на ДАНС с копие до главния прокурор, в което поставя серия от въпроси относно приложението на Закона за защита на класифицираната информация след публично оповестеното привличане като обвиняем на бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Недев заявява, че публикува документа с надеждата той да получи широка обществена подкрепа и да провокира реакция от журналистическата общност, правозащитните организации, всички будни граждани и компетентните държавни институции.

Ето какво пише Борислав Недев в отвореното си писмо:

Относно: Извършена ли е проверка по Закона за защита на класифицираната информация, след публично оповестената информация за привличане в качеството на обвиняем на лицето Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи?

Българската държава е правова държава. Именно затова законът трябва да се прилага еднакво спрямо всички, независимо дали става дума за редови държавен служител, висш чиновник, бивш или действащ министър.

В публичното пространство беше оповестено, че срещу лицето Иван Демерджиев - назначен на длъжност "министър на вътрешните работи" - е повдигнато обвинение за престъпление по служба.

Независимо от принципа на презумпцията за невиновност, който е безусловно приложим, възниква един изцяло правен въпрос, на който обществото има право да получи ясен и аргументиран отговор.

Предприела ли е ДАНС действията, които Законът за защита на класифицираната информация предвижда при настъпване на нови обстоятелства, които могат да имат отношение към надеждността на лице, притежаващо разрешение за достъп до класифицирана информация?

Законът не съществува само за да бъде цитиран. Той съществува, за да бъде прилаган.

Режимът на достъп до класифицирана информация не е привилегия. Той е изграден върху принципа, че лицето трябва непрекъснато да отговаря на изискванията за надеждност и сигурност! Именно затова законът не разглежда проверката като еднократен акт, а допуска последваща оценка при настъпване на нови факти и обстоятелства.

Следователно въпросът не е дали едно обвинение автоматично води до отнемане на разрешението. Законът не предвижда подобен автоматизъм.

Истинските въпроси са други:

Извършена ли е въобще оценка?

Изискана ли е информация от прокуратурата на Република България?

Образувано ли е производство?

Анализирано ли е обстоятелството, че прокуратурата на Република България е привлякла като обвиняем и е повдигнала официално обвинение за длъжностно престъпление на лицето Иван Демерджиев?

Проверено ли е дали това поражда риск по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация? Ако отговорът е "да", обществото има право да знае, че законът е приложен еднакво към всички!

Ако обаче отговорът е "не", възниква изключително сериозен въпрос за неизпълнение на законово възложени функции!

ДАНС не разполага с дискреция дали да следи за спазването на режима за защита на класифицираната информация! Това е нейно законово задължение!

Когато възникнат обстоятелства, които могат да поставят под съмнение надеждността на лице с достъп до държавни тайни, общественият интерес изисква не мълчание, а действия.

Липсата на публично известни действия поражда въпроси.

Защо няма информация за извършена проверка?

Защо няма яснота дали издаденото разрешение е преразгледано?

Защо към едни лица законът се прилага незабавно, а към други обществото остава с впечатление, че институциите предпочитат да мълчат и бездействат?

Тези въпроси не са политически.

Те са правни!

Именно върху отговорите им се гради доверието в държавата.

Затова призовавам председателя на ДАНС, публично да заяви:

Извършена ли е проверка по реда на Закона за защита на класифицираната информация, досежно горепосочените обстоятелства?

Ако е извършена - кога е започнала, какви процесуални действия са предприети и какъв е крайният резултат?

Ако не е извършена - кое правно основание, оправдава това бездействие?

В една правова държава най-опасният стандарт е двойният стандарт!

Законът трябва да важи еднакво за всички.

Не повече.

Но и не по-малко!..."

Борислав Недев

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