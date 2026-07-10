ДПС: Справката на МВР доказва, че данните на Демерджиев за Пеевски са пълна лъжа!

Зам.-председателят на ПГ на ДПС и адвокат на Делян Пеевски Хамид Хамид заяви в кулоарите на Народното събрание, че получена от вътрешния министър Иван Демерджиев справка „категорично потвърждава“ тезата на ДПС, че изнесената от МВР-шефа информация по време на изслушването му в пленарната зала на 2 юли не отговаря на истината.

По думите на Хамид документът е бил предоставен след съдействие от председателя на парламента и е подписан лично от министър Демерджиев. Според него справката доказва, че твърденията на министъра представляват „пълна лъжа“ и „фантастика“, която съществува единствено в неговите представи. Хамид подчерта, че самият министър е потвърдил това чрез подписания от него документ.

"Объркана информация за брой полети и лица. Онези хора, за които Демерджиев фантазираше, че са 81, са под десет. Голяма част от тях въобще не са летели. В самата справка срещу полетите на г-н Пеевски пише "не е пътувал". 75 полета се цитират и се казва, че Пеевскии въобще не е пътувал", заяви Хамид.

Той обясни, че справката съдържа информация от ГДБОП за извършени оперативно-издирвателни действия, а не за обикновени проверки, както първоначално е било представено. Според него подобни действия не могат да бъдат извършвани спрямо лице с имунитет и представляват грубо нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс и Конституцията на Република България.

Хамид посочи още, че периодът, обхванат в документа, е значително по-кратък от този, за който говорил Демерджиев. По думите му в справката липсват каквито и да било данни за полети или друга информация за периода от 2018 до 2025 година, каквито твърдения бяха направени пред народните представители.

Според депутата документът съдържа „доста объркана информация“ относно броя на полетите и на лицата. Той заяви, че вместо посочваните от министъра над 80 души, в справката фигурират по-малко от десетима. По думите му самият документ потвърждава, че голяма част от тези лица изобщо не са летели и нямат регистрирани полети.

Хамид обърна специално внимание на данните, свързани с Делян Пеевски. По думите му срещу всички цитирани полети в справката е отбелязано, че Пеевски „не е пътувал“. Той заяви, че са посочени 75 полета, за които изрично е записано, че Пеевски не е бил пътник, въпреки че в пленарната зала те са били представени като негови полети.

По думите на Хамид в документа има и други несъответствия. Той твърди, че за голяма част от лицата, включени в справката, е отбелязано, че липсват данни те да са участвали в съответните полети.

Депутатът подчерта, че според него справката потвърждава и друг важен факт – наличието на две справки от ДАНС, съдържащи информация по системата PNR за пътнически данни. По думите му ДПС още преди това е заявило, че използването на подобна информация извън конкретни случаи представлява нарушение. Според Хамид документите доказват, че са били извършени действия, за които следва да бъде потърсена отговорност.

По думите му няма данни за 227 полета, нито за посочвания брой от над 80 лица. Хамид постави въпроса и защо в документа фигурират лица, за които липсват данни да са летели, като определи справката като „изфабрикувана“ от ГДБОП.

Той призова Демерджиев „да не се крие зад служителите“, изготвили документа, и заяви, че за твърденията, направени в публичното пространство, липсват реални справки.

Според Хамид в предоставения документ не са посочени основанията за предприетите действия. „Ние сме доволни, че се доказва престъпните действия на всички служители, които са изготвили фалшиви общи справки, некореспондиращи със справката от полетите“, заяви Хамид.

Според него съдържанието на документа показва несъответствия между обобщените справки и данните за полетите, като това поставя под съмнение достоверността на изнесената до момента информация по случая.

"Потвърждава се обаче нещо много важно - има две справки от ДАНС, които предоставят информация по PNR. Казахме, че това е престъпление и че такива данни се използват само при конкретни случаи, т.е. тази справка потвърждава, че са извършени престъпления, за които трябва да се носи отговорност", продължи Хамид.

Депутатите от ДПС подадоха сигнали до прокуратурата, която днес образува проверка как са добити данните за полетите от системата PNR.

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