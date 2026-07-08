PNR-гейт на Демерджиев стигна до Страсбург. ДПС сезира европейските институции

Делегация на ДПС представи в Страсбург сигналите до всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за твърдян безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”. Става дума за данни от системата PNR (Passenger Name Record) - резервационни данни на пътници, които се използват при строго определени условия за противодействие на тежка престъпност и тероризъм.

Според ДПС случаят вече надхвърля вътрешнополитическия скандал в България и поставя въпроси пред европейските партньори. Представителите на движението дадоха брифинг за медиите, акредитирани в Европейския парламент.

Какво съдържат сигналите

Сигналите са за фрапантна злоупотреба с PNR данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни, извлечени от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България.

Според внесените материали данните са били използвани от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в съглашателство с и.ф. председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) Станчо Станчев и директора на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) към МВР Мартин Златков.

В сигналите се твърди още, че е последвало разгласяване и разпространение на информацията в публичното и медийното пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване.

Сигналите се отнасят до предполагаемо масово изтичане на данни от международни регистри чрез българската точка за достъп до системата за резервационните данни на пътуващите с авиолиниите в ЕС, както и до вероятна злоупотреба с PNR данни на най-малко 82 лица, сред тях и граждани на различни държави.

Според наличната информация, Министерството на вътрешните работи и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в допълнение са отправяли искания до други държави членки и трети държави относно последващи полети, маршрути, пътници, плащания и крайни дестинации, без конкретно престъпление, фактическо основание, обективна необходимост, пропорционалност или ясни ограничения за по-нататъшно използване.

Според вносителите това представлява сериозна злоупотреба с власт за политически цели и поражда опасения относно съвместимостта с Директива (ЕС) 2023/977, принципите на ЕС и международните задължения.

Кой беше в делегацията

В делегацията на ДПС бяха Искра Михайлова-Копарова, народен представител и зам.-председател на ПГ на ДПС, член на Комисията по външна политика, Атидже Алиева-Вели, народен представител, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, Калин Стоянов, народен представител, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и Станислав Анастасов, народен представител, член на Комисията за контрол върху службите за сигурност, използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения.

Към тях се присъединиха и евродепутатите от ДПС Елена Йончева и Танер Кабилов.

След проведените срещи представителите на ДПС дадоха брифинг пред медиите, акредитирани в Европейския парламент.

Станислав Анастасов:

“Българският PNR- гейт на Демерджиев вече е проблем на Европейския съюз и партньорите му.

Ние сме тук, за да отговорим на въпросите, които институциите вече имат с във връзка с вече международният скандал с масирания теч на данни от международни регистри, засегнал граждани на десетки членки на ЕС и трети страни

Очакваме от всички органи, към които сме сезирали със сигнала си, да извършат незабавни проверки с цел установяване мащаба на първият по рода си PNR скандал.”

Калин Стоянов:

“Конкретно - става дума за нерегламентиран достъп и последващо нерегламентирано използване на информация от международни бази с данни. PNR системата събира, съхранява, анализира и при доказана необходимост използва резервационни данни на авио-пътници. Данните от PNR системата следва да се използват при строго регламентирани условия, с цел пресичане, разкриване или наказателно преследване на тежка организирана престъпност и престъпления свързани с тероризъм.

В случая данните са използвани за установяване на лични или политически контакти, публични внушения и репутационно въздействие. Следва да се установи кой, по какъв начин и с каква цел публично оповести защитени данни от PNR системата.”

Искра Михайлова-Копарова:

“Тук съм и в качеството ми на Евродепутат 2014-2024 година, участвал в дебата и гласуването на Директива (ЕС) 2016/681,регламентираща събирането и достъпа до PNR данни. Винаги в центъра на всички решение на ЕП и ЕС, включително и в тази директива, е стояла защитата на човешките права – правото на свободно движения, правото на общуване и правото на всеки европейски гражданин да бъде защитен – а не да се използват тези директиви срещу гражданите.

Във всички наши срещи, вчера, днес и утре подчертаваме необходимостта да се извършат спешни проверки и да се предприемат спешни мерки за установяване на размера на злоупотребата. Дали по най-консервативни изчисления, не са нарушени правата на над 100 000 граждани на ЕС, САЩ, Канада, Обединеното кралство, Швейцария, Япония, Австралия и трети страни, докато са проверявани всички полети всички полети, които са обект на любопитството на министъра на вътрешните работи на Република България. А може би и в момента се ровят полетите с които сме пристигнали тук ние с вас и ни предстои да се обясняваме за какво сме си говорили по време на полета.”

Атидже Алиева-Вели:

“Като председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в Българския парламент съм тук, за да информирам колегите си в ЕП и националните парламенти на ЕС, които работят по тези въпроси, какви мерки ще бъдат взети за преустановяване на подобни порочни практики и защита на правата на гражданите.

Нашият юридически екип е установил нарушението на три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR.

България като лоялен члена на ЕС и партньор е изправена пред риск от хиляди граждански съдебни дела за грубо нарушение на граждански и човешки права. “

Залогът пред институциите

Случаят поставя въпроси за начина, по който се използват чувствителни данни от международни системи, когато достъпът до тях е разрешен само при строги правила и конкретна цел. В позицията на ДПС акцентът е върху предполагаемата липса на престъпление, фактическо основание, пропорционалност и ограничения за последващо използване на информацията. Движението настоява сезираните органи да установят мащаба на случая и дали са нарушени правата на граждани на ЕС и трети страни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com