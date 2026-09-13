Марсилия отприщи буря и прати първото предупреждение във Франция
Четири гола след почивката превърнаха откриващата вечер в празник за препълнените трибуни
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Четири гола след почивката превърнаха откриващата вечер в празник за препълнените трибуни
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