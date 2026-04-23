Френска сензация! Ница шокира Страсбург и стигна финала за купата

Отборът на Ница поднесе сериозна изненада и се класира за финала на Купата на Франция, след като победи с 2:0 като гост Страсбург. На стадион „Стад дьо ла Мейно“ тимът показа желязна дисциплина в защита и максимална ефективност в атака, за да си осигури сблъсък за трофея срещу Ланс на 22 май. Ден по-рано „жълто-червените“ не оставиха шанс на Тулуза след категорично 4:1.

Първото полувреме премина под знака на здрава битка в средата на терена, като домакините имаха леко превъзходство. Страсбург, който прави силен сезон с място в челната десетка на Лига 1 и участие в полуфиналите на Лигата на конференциите, изглеждаше по-активен, но така и не успя да материализира натиска си.

След почивката Ница дочака своя момент. В 51-ата минута Ели Уахи откри резултата с прецизен удар по земя след подаване на Джонатан Клаус. Гостите затвориха играта с дисциплинирана защита, а в 82-ата минута Уахи сложи точка на спора от дузпа.

Тимът на Страсбург също имаше своите възможности, но не успя да ги използва. Малко преди първия гол Хулио Енкисо пропусна отличен шанс, а по-късно беше спрян и от вратаря Максим Дюпе. В края на мача Исмаел Дукуре извърши нарушение срещу Мохамед-Али Чо, довело до дузпата, която окончателно реши двубоя.

Въпреки трудния сезон и позицията близо до зоната на изпадащите, Ница постепенно подобрява представянето си под ръководството на Клод Пюел. Сега отборът ще има шанс да се бори за четвърти трофей в турнира след успехите през 1952, 1954 и 1997 година, докато Ланс ще преследва първата си купа.

