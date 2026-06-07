Германия показа сила срещу САЩ преди големия старт

Германия завърши подготовката си за Световното първенство по футбол с победа с 2:1 срещу САЩ в контролен мач в Чикаго. Това беше последната проверка и за двата отбора преди началото на Мондиал 2026 в Северна Америка.

Бундестимът поведе още във 2-а минута, допусна изравняване преди почивката, но след паузата отново наложи темпо и стигна до успеха. Победният гол падна в 57-ата минута след бърза комбинация в германската атака.

Германия започна рязко и удари още при първата си сериозна възможност. Йозуа Кимих центрира прецизно към Кай Хаверц, който засече с глава и даде ранна преднина на Бундестима. Попадението постави САЩ под натиск още в началото, но домакините постепенно намериха ритъм и отговориха преди края на първата част.

Изравняването дойде в 37-ата минута, когато Антъни Робинсън получи топката пред наказателното поле и стреля точно за 1:1. Ударът му не остави шансове на германския вратар и върна интригата в мача.

След почивката Германия отново пое контрола върху играта и стигна до втори гол в 57-ата минута. Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Лирой Сане комбинираха отлично, а крилото на Галатасарай завърши атаката със силен удар от наказателното поле. Така Бундестимът взе ценна победа в последния си тест преди световното първенство.

Контролата в Чикаго беше част от финалната серия проверки преди Мондиала, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. В други срещи фаворитите също записаха победи, като Белгия разгроми Тунис с 5:0, Аржентина надви Хондурас с 2:0, а Англия се справи с Нова Зеландия с минималното 1:0.

Други резултати в контроли преди Мондиала:

Бразилия - Египет 2:1

Аржентина - Хондурас 2:0

Венецуела - Турция 1:2

Ямайка - Южна Африка 0:1

Белгия - Тунис 5:0

Португалия - Чили 2:1

Панама - Босна и Херцеговина 1:1

Швейцария - Австралия 1:1

Англия - Нова Зеландия 1:0

Боливия - Шотландия 0:4

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