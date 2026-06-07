Германия показа сила срещу САЩ преди големия старт

Германия завърши подготовката си за Световното първенство по футбол с победа с 2:1 срещу САЩ в контролен мач в Чикаго. Това беше последната проверка и за двата отбора преди началото на Мондиал 2026 в Северна Америка.
Бундестимът поведе още във 2-а минута, допусна изравняване преди почивката, но след паузата отново наложи темпо и стигна до успеха. Победният гол падна в 57-ата минута след бърза комбинация в германската атака.
Германия започна рязко и удари още при първата си сериозна възможност. Йозуа Кимих центрира прецизно към Кай Хаверц, който засече с глава и даде ранна преднина на Бундестима. Попадението постави САЩ под натиск още в началото, но домакините постепенно намериха ритъм и отговориха преди края на първата част.
Изравняването дойде в 37-ата минута, когато Антъни Робинсън получи топката пред наказателното поле и стреля точно за 1:1. Ударът му не остави шансове на германския вратар и върна интригата в мача.
След почивката Германия отново пое контрола върху играта и стигна до втори гол в 57-ата минута. Джамал Мусиала, Кай Хаверц и Лирой Сане комбинираха отлично, а крилото на Галатасарай завърши атаката със силен удар от наказателното поле. Така Бундестимът взе ценна победа в последния си тест преди световното първенство.
Контролата в Чикаго беше част от финалната серия проверки преди Мондиала, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. В други срещи фаворитите също записаха победи, като Белгия разгроми Тунис с 5:0, Аржентина надви Хондурас с 2:0, а Англия се справи с Нова Зеландия с минималното 1:0.
Други резултати в контроли преди Мондиала:
Бразилия - Египет 2:1
Аржентина - Хондурас 2:0
Венецуела - Турция 1:2
Ямайка - Южна Африка 0:1
Белгия - Тунис 5:0
Португалия - Чили 2:1
Панама - Босна и Херцеговина 1:1
Швейцария - Австралия 1:1
Англия - Нова Зеландия 1:0
Боливия - Шотландия 0:4
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com