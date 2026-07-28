Ливърпул и ПСЖ в тежки преговори за Баркола

Ливърпул е провел предварителни разговори за трансфер на крилото на ПСЖ Брадли Баркола, това съобщи журналистът Бен Джейкъбс.

Сделката на 23-годишния нападател е обвързана с трансферна сума. Френският клуб го оценява на 170 милиона евро, но мърсисайдци искат да намалят цената.

Ливърпул взема предвид желанието на Баркола да напусне ПСЖ, както и факта, че му остават две години от договора.

Клубът смята, че ако не се постигне трансферно споразумение това лято, ПСЖ рискува да продаде играча за много по-ниска цена през 2027 г., като се има предвид, че той не желае да подпише нов договор.