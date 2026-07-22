Намери ли Ливърпул заместникът на Салах?

Ливърпул е отправил запитване за нападателя на Монако Мане Аклиуш, твърди реномираният на Острова Скай Спортс. Крилото е основна цел на ПСЖ пред летния трансферен прозорец и френският шампион има сериозен интерес към футболиста.

Аклиуш е с ляв крак и направи чудесен сезон във френската Лига 1, бележейки шест гола и доставяйки шест асистенции в 31 мача в първенството с екипа на Монако. ПСЖ трябва да вземе решение дали ще се раздели с Баркола, тъй като иска да се сдобие с Ян Диоманде от РБ Лайпциг и Мане Аклиуш.

Все още не е ясно дали Ливърпул ще отправи оферта за Аклиуш, но усещанията са, че интересът на мърсисайдци се засилва и не би било изненада да се развият бързо нещата покрай Аклиуш.