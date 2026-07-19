Всичко по темата ливърпул

Ливърпул в битка за сериозен трансфер
Играчът напрпави силно впечатление и на Мондиала
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Играчът напрпави силно впечатление и на Мондиала
Унгарецът остава на "Анфийлд" до 2031 година и е фаворит за поста вицекапитан
Взето е решение за бъдещето на Собослай
Свързано е с очакваните нови играчи
Но Едуардс все пак го прави за втори път
Жереми Жаке вече официално е на "Анфийлд"
След очертаващия се провал на сделката с Диоманде
Какво каза на световното звездата на Кот Д Ивоар
Кога ще е готов за игра Екитике
РБ Лайпциг обаче ще го даде трудно
Цената му се движи около 50 млн.евро
Вече е видян на базата на червените
Андони Ираола сам е пожелал да бъде така
Кени Далглиш е направил това без да иска
Нещата ске развиват изключително бързо
Тя е същата като на Арне Слот
Тази новина се чакаше от целия свят
Червените още си играят с огъня с Арне Слот
Слуховете стават все по-сериозни
Чака се завой и за ситуацията със Салах