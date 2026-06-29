Ливърпул тръгва към Брадли Баркола

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола настоява да напусне клуба през това лято, съобщава журналистът на talkSPORT Алекс Крук.

Според информацията европейският клубен шампион работи по привличането на двама нови офанзивни футболисти, като преговорите за Ян Диоманде и Магнес Аклиуш напредват.

Именно тези потенциални попълнения могат да променят позицията на ПСЖ относно бъдещето на Баркола.

Ливърпул следи внимателно развитието на ситуацията. След неуспешния опит да привлече Диоманде, английският клуб разглежда Баркола като една от основните алтернативи за подсилване на атаката и може да засили интереса си към френския национал.

До този момент ПСЖ не е имал намерение да продава 22-годишния футболист, но евентуалното привличане на нови нападатели може да отвори вратата за негов трансфер през летния прозорец.

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