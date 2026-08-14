До футболните амеби! Я да видим кои отбори отстрани ЦСКА

Маса от комплексирани фейсбук герои заливаше с кал ЦСКА и треньора Христо Янев от месеци наред. С повод и без повод. С омраза, параноична омраза. С чакане за провал.

Стигнахме обаче дотам, че тези футболни амеби трябва да мълчат или да прехвърлят генетичната си злоба и психиката от крайните квартали към други обекти. Всички тези гнусни обиди, израз на тъжно футболно дестство, намериха своя прекрасен отговор.

Нека да се погледне към постигнатото от ЦСКА дотук и срещу какви отбори се случи то. И още - за какво ще се бори през идните две седмици срещу ОФИ Крит, който онзи ден спечели Суперкупата на Гърция след дузпи (2:2 в редовното време) срещу шампиона АЕК Атина?

Надскачане на себе си или историческата магия на клуба

Като изключим Дери Сити на старта на квалификациите, няма да е пресилено да се каже, че Карабах и Макаби Тел Авив са отбори, които превъзхождаха ЦСКА от гледна точка на сработеност и опит в Европа.

Азербайджанският гранд бе най-силният съперник сред всичките опоненти, които българските отбори срещнаха дотук, с изключение може би единствено на Панатинайкос, елиминирал с много мъки ЦСКА 1948.

И в трите сезона, които ЦСКА пропусна в Европа, Карабах игра в груповата фаза на Лига Европа (два пъти) и на Шампионската лига през миналия сезон, като отпадна от Нюкасъл в плейофа за пролетните елиминации.

Преди това бе играл с Бенфика, Атлетик Билбао, Челси, Наполи, Аякс, Айнтрахт и Ливърпул.

Тимът на Христо Янев съумя да се справи със силните страни на съперника и след два пъти по 0:0 стигна до дузпи, като в крайна сметка триумфира. Не е излишно да се припомня, че почти всички бяха отписали ЦСКА в този сблъсък.

От гледна точка на европейски опит, горното може да се каже абсолютно и за Макаби - веднъж в основната фаза на Лига на конференциите, два пъти в Лига Европа. Или общо над 30 мача в периода, в който ЦСКА гледаше европейски двубои по телевизията. Сред противниците миналата есен беше Астън Вила, който месеци по-късно вдигна трофея, припомня и сайтът Топспорт.

Дотук тимът показа тактическа грамотност, сплотеност, отборен дух и характер. Все качества, които показват, че клубът е сплотен и прогресира. Снощи "червените" загубиха за първи път от началото на сезона, потрепериха, но намериха начин да продължат в Лига Европа. И да допълнят огромната европейска футболна история на най-големия български клуб.

За момента това е най-важното.

Битката между ЦСКА и ОФИ Крит

Лига Европа е по-богатият турнир от Конференциите.

Общият награден фонд за турнира в сезон 2026/2027 възлиза на 565 милиона евро. Всеки един от 36-те отбора в шампионатната фаза получава по 4,31 милиона евро. Победа ще носи по 450 000 евро, а равенство - 150 000 евро.

Има бонуси за крайно класиране, след като всеки отбор изиграе 8 мача до началото на следващата година. И всеки ще получи пари спрямо позицията си - последното място носи около 75 000 евро, като стойността се умножава за всяка по-горна позиция (първият в класирането взима около 2,7 млн. евро).

Нататък всяко класиране напред в елиминациите носи премия.