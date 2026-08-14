Сърдечен проблем отказва съперник на ЦСКА

Треньорът на ОФИ Крит - Христос Контис, изгледа на живо реванша ЦСКА – Макаби Тел Авив от третия предварителен кръг на Лига Европа. Той бе в ложата на Националния стадион „Васил Левски“, където се видя с бившия халф на „червените“ Методи Деянов. Двамата, които са набори (51 г.), не са били съотборници, но се познават от периода, в който българинът игра за ОФИ Крит (2003-2007 г). Тогава Контис е футболист първо на Панионис, а след това на следващия съперник на Левски – АЕК Атина.

Контис прави нелоша кариера като защитник, но е принуден да се откаже от футбола на 36 г. заради проблеми със сърцето. По време на мач със своя АПОЕЛ Никозия той е заменен заради болки в гърдите, а по-късно в болницата установяват, че е претърпял лек инфаркт, който е увредил една от вените на сърцето му. Когато се възстановява, ръководството на АПОЕЛ го назначава за помощник на тогавашния наставник Иван Йованович. След две години двамата се местят в Ал-Насър, където остават три сезона.

Начело е на ОФИ Крит от октомври 2025 г., а преди това е водил Ал-Файха (Саудитска Арабия) и Хата (ОАЕ). Бил е още помощник и временен треньор в грандовете Олимпиакос и Панатинайкос.

Първенството на Гърция още не е започнало, но съперникът на ЦСКА вече изигра една среща, която ще остане в историята на клуба. В мач за Суперкупата на страната ОФИ победи шампиона АЕК след изпълнение на дузпи и спечели за първи път този трофей. Миналия сезон пък отборът завоюва Купата на Гърция и повтори успеха от далечната 1987 година, когато триумфира в турнира.