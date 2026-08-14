УЕФА с важна новина за ЦСКА

От УЕФА обявиха датите и часовете на мачовете между ОФИ Крит и ЦСКА от плейофите на Лига Европа. Първият мач ще се проведе в четвъртък, 20 август, на стадион „Пагритио“ в Крит от 21:00 часа.

Реваншът е седмица по-късно – в четвъртък, 27 август, отново от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА се класира драматично за сблъсъците срещу носителя на Купата на Гърция, след като вчера загуби с 1:3 на Националния стадион от Макаби Тел Авив, но отстрани израелския тим след победа с 3:0 в Батуми в първия мач. Преди това „червените“ се справиха с Карабах след изпълнение на дузпи след две нулеви равенства, а в предходния кръг елиминираха Дери Сити след победи с 3:2 у дома и 2:1 като гост.

ОФИ започна директно участието си от плейофите, като до момента има само един официален мач – финала за Суперкупата на Гърция, в който спечели с дузпи срещу АЕК Атина след 2:2 в редовното време на „Пагритио“.