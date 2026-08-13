Ливърпул с изненадващ ход на трансферния пазар

Ливърпул е на път да направи изненадващ ход на трансферния пазар, насочвайки се към играч от Висшата лига, за да разрешат един от проблемните постове в състава на Андони Ираола.

С оставащи малко повече от две седмици до края на трансферния прозорец, клубът засилва дейността си в търсене на нови попълнения. Този път тимът се е насочил към играча на Челси Мало Густо.

Проблемите на десния бек на "Анфийлд" датират от миналото лято, когато Трент Александър-Арнолд премина в Реал Мадрид със свободен трансфер.

През изминалия сезон Доминик Собослай често трябваше да играе на този пост, докато както Жереми Фримпонг, така и Конър Брадли страдаха от контузии. Фримпонг в момента е първи избор, но е по-подходящ за ролята на крило-бек, което обяснява защо Ливърпул проучва варианти като Мало Густо от Челси.

Според Саймън Филипс, който е добре запознат с делата в Челси, 23-годишният френски защитник е обект на интерес от страна на Ливърпул, Тотнъм, Байерн Мюнхен и Манчестър Сити, пише "Гонг".

Основната пречка пред всички заинтересовани клубове е високата искана цена от 75 милиона паунда.

Именно заради нея Манчестър Сити наскоро се оттегли от преговорите.

Въпреки това, Филипс разкрива, че Челси може да бъде принуден да намали цената на французина.

Самият Мало Густо също настоява да напусне на "Стамфорд Бридж".