Минимум 9,6 млн.евро за Левски от европейския поход

Левски ще играе плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига, а това стана факт след отстраняването на трети пореден опонент в квалификационните етапи на турнира.

"Сините" победиха казахстанския Кайрат с 1:0 и в реванша, като по този начин с общ резултат 2:0 си заслужиха място на плейофите.

Там опонент ще е гръцкият шампион АЕК (Атина), като първият мач е във вторник на "Васил Левски", а реваншът е на 26 август в гръцката столица.

Така Левски ще бъде на плейоф за Шампионска лига за първи път от 17 години, когато през лятото на 2009-а срещна унгарския Дебрецен на последното стъпало преди групите на турнира, но бе елиминиран с общ резултат 2:4.

Тогава емблематичният химн на Шампионска лига звуча на "Герена", а сега цяло едно поколение левскари за първи път ще чуе изпълнението на живо, но този път на "Васил Левски". Това е така, защото още от въвеждането на плейофната фаза УЕФА я разглежда като вече същинска част от турнира, с изпълнение на химна и с провеждане на мачовете в утвърдените часови пояси и излъчване по телевизиите, притежаващи правата на Шампионска лига.

Преди 17 години "сините" с лекота се справиха с андорския Сант Хулия (9:0) и азерския Баку (2:0), преди да бъдат спрени от Дебрецен.

Сега последователно бяха елиминирани три опонента. Първо босненският Борац с общ резултат 5:1, след това румънският Университатя (Крайова) с 3:2, а вчера и Кайрат с 2:0.

Левски за първи път елиминира повече от два опонента в турнира на шампионите, като това се случи напълно заслужено и със солидно представяне в срещите и с трите съперника до момента.

Класирането на плейоф гарантира на Левски минимум участие в основната фаза на Лига Европа, което означава, че през настоящата кампания "сините" ще поставят своя рекорд по брой изиграни мачове на международната сцена.

Елиминирането на Кайрат има и огромно отражение върху наградния фон на "сините", които вече си гарантираха минимум 9,6 милиона евро от наградния фонд на УЕФА.

Подчертаваме, че това е абсолютният минимум, към който не се смятат продажба на билети, маркетинг приходи, допълнителни спонсорства и евентуално печелене на точки.

Това е сценарий, при който от днес до края на януари Левски губи всяка европейска среща и въпреки това има гарантирани тези минимум 9,6 милиона евро.

Всяка точка, победа или по-високо място гарантира повече пари, а тези 9,6 милиона евро са абсолютният минимум.

Влизане в Шампионска лига вече прави нещата коренно различни и там вместо тези 4,3 милиона, които всеки отбор получава за участие в Лига Европа, сумата е в пъти по-голямата и възлиза на 18 милиона евро в най-лошия случай.