Веласкес взе решението за реванша с Кайрат

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви разширения състав за днешното решаващо гостуване на Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

„Сините“ пристигат в Казахстан с аванс от 1:0 след първата среща на стадион „Георги Аспарухов“, в която победният гол падна в добавеното време. Реваншът на „Туркистан Арена“ започва в 18:00 часа българско време.

В избора на испанския специалист няма изненади. Извън сметките остават Стипе Вуликич, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Хевертон, Алекс Сантейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов и Хуан Переа.