Веласкес взе решението за реванша с Кайрат
„Сините“ пристигат в Казахстан с аванс от 1:0
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„Сините“ пристигат в Казахстан с аванс от 1:0
Двубоят на стадион "Туркестан Арена" е във вторник (11 август) от 18:00 часа
Левски излиза за реванша срещу Кайрат на 11 август, от 18:00 часа в Туркистан
Двубоят е на 4 август
Капитанът Кристиан Димитров донесе минимален, но ценен успех на „сините“
Кайрат поискал българския спец
"Астана" на Станимир Стоилов победи лидера Казахстан "Кайрат" Алмати с 1:0 в двубоя от 30-ия кръг на местния шампионат. Така тактиката на българския с...