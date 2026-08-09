Боримиров: Готови сме, няма да има продължения

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров сподели очакванията си за гостуването на Кайрат. Срещата-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига е във вторник, 11 август, от 18:00 часа в Туркистан.

Ето какво каза той преди полета за Казахстан:

"Мисля, че сме напълно готови, предвид досегашните мачове. Показват едно постоянство в нашия отбор, смея да твърдя, че сме готови. Не смятам, че ще играят по друг начин, важното е ние как ще играем. Ние ще бъдем барометърът за този мач. Майкон е в групата, разбира се. Жегата няма да е проблем, затова пътуваме в неделя, за да имаме време да се адаптираме.

Искаме да надграждаме, при нас няма нищо случайно относно селекцията, всичко върви по план. Мисля, че в мачовете и играта ясно показваме надграждането. Това е благодарение на скаутите, които още зимата работят по лятната селекция. Продължения и дузпи? Готови сме, подготвени сме, но не мисля, че ще стигнем дотам. Дай Боже Левски да го чакат хубави неща, в живота няма нищо случайно, всичко е закономерно. Знаете докога е трансферният прозорец - Левски работи в тази насока. И изходящи, и входящи".



