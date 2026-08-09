В Левски взеха ключово решение за трансферите

Левски е поставил на пауза всички разговори за продажба на свои футболисти. На „Герена“ на този етап не възнамеряват да се разделят с ключови играчи, като решението е пряко свързано с европейското участие на отбора. Ръководството иска първо да стане ясно в кой от турнирите на УЕФА ще продължат „сините“, преди да разглежда евентуални предложения за свои футболисти, пише „Мач Телеграф“.

Към момента Левски вече си е гарантирал място в основната фаза на Лигата на конференциите, което означава европейски двубои поне до края на годината. Амбициите на столичани обаче са значително по-големи, тъй като тимът продължава битката за участие в Шампионската лига или Лига Европа.

При класиране за най-престижния европейски клубен турнир вероятността Левски да се раздели с някой от водещите си футболисти става минимална. Участие в Шампионската лига би донесло не само сериозни приходи, но и възможност за мачове срещу европейски грандове от ранга на Байерн Мюнхен и Реал Мадрид.

Допълнително спокойствие на „Герена“ носи позицията на самите играчи. В момента няма футболист, който да настоява да бъде продаден или да търси изход от клуба. При евентуално класиране за основната фаза на Шампионската лига желанието на основните фигури да останат в отбора логично би станало още по-силно.

Кандидати за част от водещите футболисти на „сините“ не липсват. Интерес от чужбина има към Майкон, Кристиан Макун, Мустафа Сангаре, Акрам Бурас, Евертон Бала и Светослав Вуцов.

Въпреки това към този момент сценарият, при който те продължават да носят екипа на Левски поне до зимата, изглежда много по-вероятен. Подобно развитие отговаря както на плановете на ръководството, така и на желанието на самите футболисти.