Ливърпул вади 115 милиона евро за Баркола, ПСЖ иска повече

Ливърпул вече е изпратил първата си официална оферта до Пари Сен Жермен, а разговорите между двата клуба стават все по-конкретни. Според L'Équipe английският шампион е предложил около 115 милиона евро за 23-годишното крило, макар все още да не е ясно каква част от сумата ще бъде гарантирана и каква ще зависи от бонуси. Френският клуб оценява Баркола на над 150 милиона евро, без в тази сума да влизат допълнителните плащания, докато от „Анфийлд“ оценяват 23-годишното крило на приблизително 120 милиона. Въпреки сериозната разлика между позициите, френското издание твърди, че всички страни смятат разговорите за конструктивни.

Баркола е №1 в списъка на Арне Слот

Ливърпул разглеждат французина като най-подходящото попълнение за атаката си, ръководството е убедено, че именно той може да се превърне в наследник на Мохамед Салах и да поеме водеща роля по крилото през следващите години.

Самият футболист също гледа към Англия.

Според няколко източника Баркола вече е постигнал принципна договорка за личните си условия с Ливърпул. Освен това той е уведомил Пари Сен Жермен, че няма намерение да подновява настоящия си договор, който изтича през лятото на 2028 година.