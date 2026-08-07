Спорт

Ливърпул вади 115 милиона евро за Баркола, ПСЖ иска повече

Мърсисайдци направиха първата си официална оферта за френския национал, но парижани настояват за над 150 милиона евро

Ливърпул вади 115 милиона евро за Баркола, ПСЖ иска повече
07 авг 26 | 17:30
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Петър Маринов

Ливърпул вече е изпратил първата си официална оферта до Пари Сен Жермен, а разговорите между двата клуба стават все по-конкретни. Според L'Équipe английският шампион е предложил около 115 милиона евро за 23-годишното крило, макар все още да не е ясно каква част от сумата ще бъде гарантирана и каква ще зависи от бонуси. Френският клуб оценява Баркола на над 150 милиона евро, без в тази сума да влизат допълнителните плащания, докато от „Анфийлд“ оценяват 23-годишното крило на приблизително 120 милиона. Въпреки сериозната разлика между позициите, френското издание твърди, че всички страни смятат разговорите за конструктивни.

 Баркола е №1 в списъка на Арне Слот

 Ливърпул разглеждат французина като най-подходящото попълнение за атаката си, ръководството е убедено, че именно той може да се превърне в наследник на Мохамед Салах и да поеме водеща роля по крилото през следващите години.

 Самият футболист също гледа към Англия.

Според няколко източника Баркола вече е постигнал принципна договорка за личните си условия с Ливърпул. Освен това той е уведомил Пари Сен Жермен, че няма намерение да подновява настоящия си договор, който изтича през лятото на 2028 година.

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Автор Петър Маринов

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