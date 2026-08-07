Христо Янев проговори след нощта, която промени всичко

Христо Янев превърна триумфа на ЦСКА с 3:0 над Макаби Тел Авив в Батуми в емоционална изповед за натиска, критиките и любовта си към клуба. Старши треньорът обяви победата за важна крачка към връщането на увереността, но настоя футболистите му да останат смирени преди реванша.

Най-силните му думи дойдоха извън чисто футболната оценка - Янев призна, че напоследък се разхожда из София като „най-мразения човек в държавата“. Стефано Сенси също охлади еуфорията, като предупреди, че авансът от три гола не означава, че битката е приключила.

Три удара в една червена нощ

ЦСКА показа убийствена ефективност и превъзходство в Батуми, като отправи 15 удара срещу 7 за израелския съперник. Макс Ебонг откри още в 9-ата минута, Леандро Годой удвои преднината в 29-ата, а Жоел Цварц нанесе последния удар в 90-ата минута. Реваншът е на 13 август от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Искам бай Добри да е щастлив

„За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме, и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим“, каза Янев.

„Изиграхме много силен мач. Поздравявам отбора и всички хора в клуба, и бай Добри, защото не е с нас. Искаме утре да е с нас на Панчарево и да е щастлив от това, което направихме“, добави треньорът.

Акулата намери своята храна

Янев не скри радостта си и от попадението на Леандро Годой, който сложи край на серията си без гол с впечатляващ удар от воле.

„Радвам се, че Годой вкара, но никога не съм се съмнявал, че една акула в морето няма да намери храна. И тримата ни нападатели - Питас, Годой и Цварц - са завършени голмайстори. Борят се много за отбора“, заяви наставникът.

Той благодари и на привържениците, които бяха с отбора в Батуми, и отправи ясен призив за реванша в София.

„Благодаря на хората по трибуните, които ни подкрепиха тази вечер. Всеки човек, който днес беше на трибуната, ни даде енергия. Искам да видя пълен стадион на реванша“, каза Янев.

Най-мразеният човек в държавата

Треньорът на ЦСКА не подмина и тежките критики, които се струпаха върху него в последните седмици. Вместо празнично изказване след голямата победа, Янев показа колко дълбоко са го засегнали атаките срещу работата му.

„Искам да кажа много неща на критиците, но позицията ми е такава, че трябва да устоявам на критиките. В последно време се разхождам по улиците на София като най-мразения човек в държавата. Но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и желание и с цялото си сърце за ЦСКА. Няма да се променя“, категоричен беше Христо Янев.

Сенси дръпна аварийната спирачка

На фона на еуфорията Стефано Сенси предупреди съотборниците си, че Макаби ще пристигне в София с амбицията да заличи тежкия пасив.

„Изиграхме един много добър мач, подготвихме се по възможно най-добрия начин. Играхме с добър отбор, с добри футболисти в него. Теренът тук не е в най-добро състояние, но това не ни попречи. Всеки мач е труден и важен“, заяви плеймейкърът.

„Ако мислим, че сме свършили работата си, ще сгрешим. Спечелихме с 3:0, но следващата седмица ще дойдат амбицирани и ще опитат да ни затруднят. Трябва да сме подготвени по най-добрия начин“, предупреди Сенси.