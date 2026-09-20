Алексей Шпилевски с първи думи за ЦСКА

Беларуският футболен треньор Алексей Шпилевски, който е свързван с ЦСКА, публикува позиция. Специалистът призна, че е бил в София и е водил преговори със столичния гранд, но определи дадени информации като неверни.

"Във връзка с последните публикации в медиите относно посещението ми в София бих искал да внеса яснота по няколко въпроса.

Пристигнах в София заедно с моя представител след покана от ЦСКА. Проведохме професионални и конструктивни разговори с ръководството на клуба, по време на които открито и честно представих своята спортна визия, футболна философия и методология на работа.

Част от информацията и заключенията, които впоследствие бяха публикувани в медиите, обаче не отразяват точно съдържанието или характера на проведените от нас разговори. Редица твърдения, представяни като факти, не съответстват на това, което действително беше обсъждано. Не желая да спекулирам как тази информация е достигнала до медиите или на каква основа са направени определени заключения, включително тези, свързани с професионалната ми компетентност.

Казвам всичко това с пълно уважение към ЦСКА, собственика на клуба, неговото ръководство и привържениците му. Към мен и моя представител беше проявено професионално отношение през цялото ни посещение. Разбира се, уважавам правото на клуба да провежда собствен процес по избор и да взема своите решения.

Принципите ми остават непроменени: честност, професионализъм и амбиция. Аз съм победител и съм ставал шампион в различни държави. Където и да работя, целта ми е да постигам успехи и да побеждавам още от първия ден.

В същото време, според мен, следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно", сподели Шпилевски.