Драмата с новия треньор на ЦСКА се заплита

Шефовете на ЦСКА отново увеличиха до трима кандидатите за треньор на отбора. Даниел Моралес ще има възможността днес да запише 3 от 3 начело на ЦСКА, но ангажиментите му към първия състав на „червените“ може и да не приключат с тази среща.

„Мач Телеграф“ пише, че той е получил задача от шефовете на тима да разработи план за подготовка за предстоящата пауза заради националните отбори, а и да има едно наум за мачовете, които идват веднага след нея. Очертава се те да бъдат истински тест за шампионските амбиции на ЦСКА. Първо предстои двубой с ЦСКА 1948 в Бистрица, а след това идва домакинството на Монако в Лигата на конференциите. После пък „армейците“ приемат Лудогорец. Именно това е накарало „червените“ да се застраховат и да имат план Б, ако не постигнат договорка с някой от набелязаните от тях специалисти. Все пак „армейците“ трябва да са готови за този маратон.

Иначе те имат едно сериозно изискване, което доста забави развръзката около избора на нов треньор. Шефовете са категорични, че искат да се срещнат очи в очи с всеки един от кандидатите и той да ги убеди, че неговата концепция за подобряване и развитие на ЦСКА е най-добрата.

В същото време изданието пише още, че Алексей Шпилевски не е сред актуалните имена за нов треньор на „червените“. Спецът от Беларус не е успял да впечатли ръководството на родния гранд. Освен това не само от Русия имало лоши оценки за работата му. И в крайна сметка „червените“ са решили, че не им трябва да правят експерименти.

ЦСКА е ударил на камък с голямо име от Испания. Според „Блиц“ това е Хосе Луис Мендилибар. Спецът в момента е свободен, след като се раздели с Олимпиакос.