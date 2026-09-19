Голяма драма! Болезнен обрат срещу Германия!

България допусна болезнен обрат срещу Германия и отпадна на осминафиналите на Евроволей 2026, на който страната ни е съдомакин.

Пред 13 000 зрители българският отбор поведе с 2:0 гейма, но не успя да довърши съперника и загуби с 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15).

България взе убедително първите 2 гейма

Националите започнаха силно срещата и спечелиха първите две части с еднакъв резултат – 25:21. Така България се доближи само на гейм от място на четвъртфиналите.

Германия обаче успя да промени развоя на двубоя. Бундестимът намали изоставането си след 25:19 в третия гейм, а след това измъкна оспорваната четвърта част с 25:23.

Германия триумфира след тайбрек

Победителят трябваше да бъде определен в тайбрек. В него германският отбор показа по-здрави нерви и се наложи с 15:12, с което сложи край на участието на България в европейското първенство.

13 000 привърженици изпълниха трибуните, за да подкрепят българските волейболисти, но в крайна сметка напуснаха залата разочаровани.

Сред зрителите отново беше легендата на българския футбол Христо Стоичков. В близост до него двубоя наблюдава и премиерът Румен Радев.

Германия среща Полша в София

На четвъртфиналите Германия ще се изправи срещу Полша. Победителят от двубоя ще намери място сред четирите най-добри отбора на Стария континент.

Срещата ще се играе във вторник отново в София.

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