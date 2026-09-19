Трима испанци са отказали на ЦСКА

Ръководството на ЦСКА е потърсило именития испански треньор Хосе Луис Мендилибар във връзка с вакантния пост начело на отбора. Специалистът обаче е отказал предложението на „червените“, твърди „Блиц“.

От 9 септември 65-годишният баск е свободен агент, след като се раздели с Олимпиакос. Мендилибар е заявил пред представителите на ЦСКА, че възнамерява да си почива поне до Нова година след натоварения си период в гръцкия гранд.

Големи успехи със Севиля и Олимпиакос

Мендилибар има богата треньорска кариера и е водил редица испански отбори. Най-значимият му успех в родината е със Севиля, която извежда до трофея в Лига Европа през сезон 2022/23.

Испанецът постигна сериозни успехи и начело на Олимпиакос. Под негово ръководство гръцкият гранд спечели титлата, Купата и Суперкупата на страната, както и турнира Лига на конференциите през сезон 2023/24.

В списъка на „червените“ присъстват още един испански треньор и друг чуждестранен специалист, чието име на този етап се пази в тайна.

Още двама испанци са отказали

ЦСКА не е успял да постигне договорка и с други двама испански треньори – Хуан Франсеск Ферер, известен като Руби, и бившия наставник на Спартак Москва Гилермо Абаскал.

Очаква се ръководството на столичния клуб съвсем скоро да вземе окончателно решение и да обяви името на новия треньор.