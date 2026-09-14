Чака се обрат с новия треньор на ЦСКА

ЦСКА е свел до двама кандидати разговорите за нов старши треньор на отбора, съобщава „Тема Спорт“. Единият вече се дискутира широко в публичното пространство – става въпрос за 38-годишния беларусин Алексей Шпилевски.

Другият специалист е испанец. Някои медии вече обявиха Шпилевски за сигурен нов наставник на ЦСКА, но ибериецът също е с шансове да поеме тима, а не е изключено и да се стигне до обрат в последния момент и отговорните фактори в Борисовата градина да се спрат на друг кандидат.

Алексей Шпилевски е роден в Минск, но израства и се оформя като треньор в Германия. Контузия прекратява рано кариерата му на футболист, а първите му стъпки край тъчлинията са в школите на Щутгарт и РБ Лайпциг. В мъжкия футбол води Динамо Брест, Кайрат, Ерцгебирге Aye, Арис Лимасол и Пари Нижни Новгород. През 2020 г. извежда Кайрат до първа титла на Казахстан от 16 години, а през 2023 г. прави Арис шампион на Кипър за първи път в историята му. С тима от Лимасол печели и Суперкупата и достига групите на Лига Европа. Привърженик е на високата преса, бързите преходи и атакуващия футбол. Престоите му в Германия и Русия обаче приключват след слаби резултати. Има лиценз УЕФА Про от 2020 г.

Не е изключено още днес ЦСКА да обяви името на новия си треньор. Ако това не се случи, тимът ще бъде воден от временния наставник Даниел Моралес и при гостуването на Локомотив София в сряда от 19:00 часа. До международната пауза в първенството за армейците предстои и визита на Локо Пд на „Лаута“ в неделя от 17:45 ч.