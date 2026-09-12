Бомбастично име се спряга за треньор на ЦСКА

ЦСКА е в напреднали преговори за овакантения треньорски пост и е възможно до броени часове да постигне споразумение с чуждестранен специалист, който да поеме тима, съобщава „Тема Спорт“.

В клуба работят активно по ангажирането на заместник на Христо Янев още от началото на седмицата, когато казанлъшкият специалист е обявил своето оттегляне. Списъкът с набелязани треньори е свит до ограничен брой имена, с които се водят конкретни преговори. И някои от тях вече са във финален етап.

В тази посока говори и отложеното участие на изпълнителния директор Вангел Вангелов, който трябваше да гостува вчера в YouTube канала SportCast за разговор.

„От ЦСКА ни уведомиха, че поради неотложни работни ангажименти, свързани с важни решения за бъдещето за спортния проект на клуба, планираното участие няма да може да се състои в предварително обявения момент“, обясниха от SportCast, като уточниха, че ангажиментът на Вангелов остава и епизод с него ще бъде излъчен съвсем скоро.

Най-сериозните информации в общественото пространство са свързани с именити испански треньори, които са варианти за ЦСКА. Един от тях е бившият асистент в щаба на Бареслона Хуан Франсеск Ферер-Руби, който през последните два сезона беше начело на втородивизионния испански Алмерия. Споменава се и специалист, който в доста кратък период е бил начело на Реал Мадрид.

Припомняме, че наскоро с ЦСКА бе свързан и бившият наставник на Барса Ернесто Валверде, а в последните часове е спряган и Рафаел Бенитес.

За момента изглежда сигурно, че червеното ръководство се е насочило към авторитетен специалист от чужбина и не разглежда варианти от Първа лига. Не е изключено обаче това да се промени, ако армейците се разминат с набелязаните цели. Ситуацията е динамична и може да претърпи още обрати.