Легенда на Формула 1 ще кара до 45 години

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц вярва, че може да остане във Формула 1 до 45-годишна възраст – възрастта, на която ще бъде, когато започне сезон 2040.

В момента испанецът кара своя 12-и сезон във Ф1, като четирикратният победител в състезания празнува своя 32-ри рожден ден днес. Той е шестият най-възрастен пилот на стартовата решетка след Фернандо Алонсо, Люис Хамилтън, Нико Хюлкенберг и дуото на Кадилак – Валтери Ботас и Серхио Перес.

Колко дълго ще продължи кариерата му? Сайнц е категоричен, че пред него има още много години, като посочва, че Хамилтън наскоро стана най-възрастният победител в състезание от 1994 насам на 41-годишна възраст, а 45-годишният Алонсо е най-възрастният пилот, печелил точки от над половин век.

„Като гледам на какво все още са способни Фернандо и Люис, а също и Нико, който е с няколко години по-възрастен от мен, това ми потвърждава, че можеш да поддържаш много високо ниво на каране за дълго време. Имам късмета да съм в спорт, който ти позволява да останеш на това ниво в продължение на много години“, заяви бившият пилот на Торо Росо, Рено, Макларън и Ферари в ексклузивно интервю за motorsport.com.

„Имам и пример в собственото ми семейство... Баща ми Карлос не е във Формула 1, но на 63 години все още е конкурентоспособен, а преди две години спечели рали „Дакар“.

„Ако се грижиш за физическото си състояние и поддържаш силна мотивация, можеш да удължиш кариерата си за дълго време. Трябва да си на добро място психически, защото трябва да вземеш предвид и всички пътувания, както и маркетинговите и медийните ангажименти.

Като оставим тези аспекти настрана, мисля, че можеш да продължиш до 45-годишна възраст.“