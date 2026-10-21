Пренареждане на Балканите! „Газпром“ напусна Сърбия

Руският енергиен гигант „Газпром“ официално се оттегля от Сърбия, продавайки своя мажоритарен дял от 56,15% в националната петролна и газова компания NIS (Naftna Industrija Srbije) на унгарската енергийна група MOL.

Новината бе съобщена от сръбската агенция Танджуг, която цитира изпълняващия длъжността заместник министър-председател и министър на финансите на Сърбия Синиша Мали.

Договорът между руската и унгарската страна вече е подписан. Сръбската държава, която запазва сериозно присъствие в NIS, е подготвила ново акционерно споразумение с Будапеща.

За окончателното финализиране на мегасделката се изчаква единствено зелена светлина от антимонополните комисии, пред които документите ще бъдат внесени в най-кратки срокове.

Американските санкции

До историческото решение се стигна след повече от година тежки преговори между Белград и Москва. Натискът върху Сърбия се засили драстично, след като санкциите на САЩ, наложени от администрацията на предишния президент Джо Байдън, влязоха в сила през октомври 2025 г.

Заплахата от пълно парализиране на сръбския енергиен сектор бе отлагана временно чрез извънредни лицензи за дейност от Вашингтон, чиито срокове бяха неколкократно удължавани, за да се даде време на руската страна да се изтегли от актива.

Какво печели регионът и какъв е българският интерес?

Сделката носи ключови икономически гаранции за Балканите, които пряко засягат и България.

Унгарската MOL поема писмен ангажимент да запази и гарантира работата на стратегическата рафинерия за поне десет години напред.

Паралелно с продажбата Сърбия, успя да договори удължаване на договора си за директни доставки на руски газ до края на 2026 година при досегашните изгодни условия.

Продължаването на руските газови доставки за Белград означава, че България запазва ключовата си транзитна роля и сигурните приходи от такси през националната мрежа на „Балкански поток“.

Навлизането на унгарския гигант MOL в Сърбия обаче се очаква да пренареди пазара на дребно и едро с горива в региона, което поставя българските енергийни играчи пред нова, силно конкурентна реалност спрямо сръбските и унгарски компании.