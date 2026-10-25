Обрат и в Сърбия! Вучич призна загуба

Александър Вучич, водач на коалицията „Обединена Сърбия“, заяви, че опозиционната „Студентска листа“ е спечелила най-много депутатски места на предсрочните парламентарни избори в Сърбия.

По думите му оценката се основава на представителна извадка от избирателни секции, предаде БГНЕС.

Изявлението идва след публикуването на първите предварителни резултати на Републиканската избирателна комисия (РИК), според които коалицията на Вучич водеше с 54,69% срещу 36,04% за „Студентската листа“.

Тези първоначални данни обаче обхващаха едва 203 избирателни секции и не даваха представителна картина за резултатите в цялата страна.

Оценката, представена от Вучич, се различава от първите данни на РИК, публикувана от проправителствените и държавни медии, но двете се основават на различни методи за отчитане на резултатите.

Окончателното разпределение на 250-те места в сръбската Народна скупщина ще стане ясно след обработването на изборните протоколи.

Предсрочните избори се проведоха при изключително висока избирателна активност след близо две години масови студентски и граждански протести срещу управлението на Вучич.