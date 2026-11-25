На 73-годишна възраст след продължително боледуване в Атина почина Александър Църквеняков – журналист, дипломат и бивш генерален директор на Радио-телевизията на Сърбия (РТС), съобщава bTV.

Той беше посланик на Сърбия в България от 2009 до 2012 г., а през 2013 г. беше удостоен с българския орден „Мадарски конник“ I степен за заслугите си за развитието на двустранните отношения.

Църквеняков е роден през 1953 г. в Белград. Завършва Втора белградска гимназия, след което следва архитектура в Белградския университет, където се дипломира през 1977 г. По-късно изучава и кибернетика във Факултета по организационни науки.

Журналистическата му кариера започва в Радио Белград, където работи в популярното студентско предаване „Индекс 202“. Между 1981 и 1990 г. е редактор на новините в Радио-телевизия Белград, а през 1991–1992 г. е директор и главен редактор на Трети канал.

След падането на режима югославския диктатор Слободан Милошевич през 2000 г. стана първи генерален директор на РТС (Радио и Телевизия Сърбия). Остава на поста до 2004 г. В този период работи за възстановяването на обществения характер на медията и дистанцирането ѝ от политическото влияние, упражнявано върху нея по време на управлението на Милошевич.

През 2009 г. президентът на Сърбия Борис Тадич го назначава за посланик в София. Църквеняков успява да изгради добри контакти с българските държавни институции и представители на политическия елит.

В края на декември 2012 г. новият сръбски президент Томислав Николич изненадващо го отзовава от дипломатическия пост. Църквеняков разказва, че е получил нареждане да се върне в Белград в изключително кратък срок, без да има възможност за традиционните прощални срещи.

След завръщането си в Сърбия продължава да се занимава с медийни и политически въпроси.