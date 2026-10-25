Опашки пред урните в Сърбия! Вучич на кантар

Докато в България избирателната активност се срина, в съседна Сърбия очакват рекорд. Там час преди отварянето на урните в 7 часа сутринта, вече се бяха извили огромни опашки, защото всички казват, че това са съдбоносни избори - Вучич срещу новата студентска партия.

Изборите са въпрос да бъдеш или да не бъдеш за Вучич, писаха сръбските медии. Вучич пристигна в 7,55 в секцията в детска градина "Тесла" в Нови Белград заедно със съпругата си Тамара. Двамата търпеливо стояха час и половина на опашка, докато проправителствените телевизии го снимаха, а останалите го игнорираха и никой не разговаряше с него. След като гласува, Вучич си тръгна без да направи каквито и да било изявления.

Първите прогнози показват различни данни. Според едни агенции Студентска листа води с 44,5% срещу 42,7 на сто за Единна Сърбия на Вучич. Проправителствените агенции обаче дават друга прогноза, в която Вучич води с 47%, а студентите имат 40 на сто.

Студентската листа, която се състои от 250 имена, не включва студенти. В нея обаче са много известни личности в Сърбия - професори, лекари, спортисти и актьори, като списъкът се оглавява от 56-годишният кардиолог Илия Сърданович, който доскоро беше известен като най-добрия професор по медицина, а не като политик.

След като гласува той заяви, че е уверен в победата и ако спечелят изборите, ще изпълни всички международни задължения на страната, като ще запази принципната позиция за неналагане на санкции срещу Русия.