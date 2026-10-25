Жега на изборите в Сърбия. Нападнаха майката на Вучич

Ангелина Вучич - майката на Александър Вучич, е била нападната пред избирателна секция в центъра на Белград.

82-годишната жена е била атакувана физически и словесно, а чантата ѝ с хранителни стоки е била открадната. Инцидентът е докладван в полицията, съобщава Nedeljne informativne novine.

Сръбската прогресивна партия осъди остро нападението. В изявление оттам заявиха, че то е извършено от "група млади мъже, подкрепяща блокадите".

„Подобно поведение представлява неприемлив акт на агресия, унижение и сплашване, който заслужава най-строго осъждане . Ничия майка, ничия баба и никоя жена не трябва да бъде обект на насилие поради политически различия. Няма оправдание за агресия срещу жена, която е обект на блокади, само защото е майка на Александър Вучич", се посочва в изявлението на партията на Вучич.

Те искат спешна и решителна реакция от компетентните органи, установяване на всички обстоятелства около това събитие и потърсване на отговорност от всички, участвали в него.

"Няма да мълчим пред насилието, нито ще позволим агресията и сплашването да бъдат представяни като легитимна форма на политическа борба. Тези, които си мислят, че могат да наложат волята си с насилие, трябва да разберат, че в Сърбия законът трябва да важи за всички", гласи още изявлението.

Избирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия към 14:00 часа е 46,4 процента, съобщи изпълняващият длъжността директор на Републиканската статистическа служба Бранко Йосипович на пресконференция в РИК.

На предишните парламентарни избори, проведени на 17 декември 2023 г., избирателната активност към 12:00 часа е била 21,33 процента.

Вотът се смята за най-голямото изпитание на 14-годишното управление на Александър Вучич, който подаде оставка като президент през септември, за да се кандидатира за министър-председател от името на Сръбската прогресивна партия (СПС), на която е основател.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се провеждат на фона на продължителна политическа криза и масови студентски протести, започнали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрациите прераснаха в движение срещу корупцията и за търсене на отговорност от властите. Студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите и издигнаха собствена изборна листа.

Вотът трябваше да се проведе по редовния график в края на 2027 г., но парламентът, избран през декември 2023 г., беше разпуснат през септември тази година и изборите бяха насрочени за 25 октомври. Основната битка е между управляващата Сръбска прогресивна партия и подкрепяната от студентското движение листа. Изходът от изборите ще определи разпределението на местата в 250-местната Народна скупщина и подкрепата, с която ще разполага следващото правителство.