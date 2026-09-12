Край! Вучич хвърля оставка на тази дата
Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер
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Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер
Редовните парламентарни избори в съседката ни трябваше да се проведат през декември 2027 г.
Той коментира и вълната от международни критики към Белград във връзка с погребението на Ратко Младич
Сръбската прогресивна партия го избра единодушно да води листата „Обединена Сърбия“ на предсрочния парламентарен вот
Вотът идва след натиск от улицата, а сръбският президент вече заговори и за оттегляне от поста и възможна нова политическа роля
Първата официална визита в Сърбия донесе разговори за ЕС, възстановяването на Украйна, сигурността и свободната търговия
Украинският президент пристигна в страна, традиционно близка до Москва, и започна разговори със сръбския си колега
Какво каза сръбският президент за предстоящите предсрочни парламентарни избори
Сръбският президент обеща оставка до седмици, но не даде дата за изборите, докато протестното движение търси нова сила в Кралево
Хиляди излязоха в памет на 16-те жертви от гарата и срещу управление, което протестиращите обвиняват, че е превърнало корупцията в система
Премиерът е в Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани
Многохилядният протест на пл. „Славия“ прерасна в сблъсъци, полицията съобщи за нападения с камъни и пиротехника
Президентът спря влаковете, за да попречи на протеста на студентите
Сръбският президент заяви, че има големи очаквания
Според данните в момента избирателната активност ще бъде около 73 или 74 процента
Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, заяви сръбският президент
Орбан вече не може да защитава Белград, идва време за натиск
Инцидентът се случва седмица преди ключовите избори на 12 април в Унгария
Сръбската полиция е открила рекордно количество от близо пет тона марихуана в склад на компания, свързана с управляващата партия
Отново каза, че приема исканията на протеста