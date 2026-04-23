В опасност ли е Вучич на изборите? Той даде прогноза

Сръбският президент Александър Вучич прогнозира, че на предстоящите предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще има над 70% активност, предават сръбските медии.

Вучич се позова на проучване, което е получил тази вечер, и каза, че според данните в момента избирателната активност ще бъде около 73 или 74 процента и че за него няма опасност от голяма избирателна активност, произтичаща от демократичните правила.

„Изборите не се печелят в Лондон и Брюксел, а с подкрепата на гражданите в Сърбия. Скоро ще видят какъв ще бъде резултатът“, каза сръбският държавен глава, цитиран от БТА. Той каза, че „числата никога не са им помагали“, коментирайки оценки от опозицията, че няма да остане доволен от високата избирателна активност.

Наскоро Вучич обяви, че около Гергьовден, който се отбелязва в Сърбия на 6 май, ще стане известна датата на предсрочния вот, който той трябва да насрочи според правомощията си по конституция.

Преди повече от година студентите в Сърбия, които оглавиха антиправителствени протести, поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидати, които не са били част от политическия живот на страната досега, като самите те няма да се кандидатират за депутатски места.

Повод за протестите в Сърбия стана инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души и рани тежко един човек.

Тогава демонстрантите издигнаха антикорупционни искания и призив институциите да заработят, както и справедлив процес за виновните за трагедията, но досега няма произнесени присъди, тъй като процесът не е започнал по същество.

