Димитър Стоянов ще участва в среща на министрите на отбраната на ЕС

Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните-членки на ЕС, която ще се проведе на 8 юни в Никозия, Кипър. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Във фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите и механизмите на ЕС в подкрепа на Украйна, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на ЕС на глобалните предизвикателства, заложен в новата Европейска стратегия за сигурност.

Срещата в Никозия ще се проведе под председателството на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Поканени да участват в заседанията са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Агнес-Мари Страк-Зимерман.

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