"Райнметал" и Радев с ключови решения

Преговорите с немският гигант "Райтметал" започват отначало. Това стана ясно от думите на министъра на икономиката Александър Пулев, който даде брифинг в Министерския съвет след срещата с представители на "Райнметал", на която е присъствал и премиерът Румен Радев. Премиерът обаче не се появи на брифинга, на който не бяха предвидени въпроси от журналисти.

Потвърждаваме ангажимента си от миналия септември, осъзнваме, че има някои препятствия, но ще се работи активно за съвместното дружество и за разширяване на обхвата. Днес взехме решение да провеждаме редовни срещи, на които да обсъждаме всички въпроси, които изискват решение, заяви изпълнителният директор на "Райнметал" Паскал Шрайер след срещата с Радев и Пулев.

Той определи водените дискусии като ползотворни. Срещата дала възможност да се продължат разговорите относно установяването на сътрудничество, както и за последващото създаване на съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ. Като приоритети Шрайер очерта осигуряване на барути, които не се предлагат на световния пазар, възможност за познания, обменени с ВМЗ, укрепването на националната сигурност на България чрез производството на боеприпаси и въоръжение по стандартите на НАТО, както и България да е ценна част от веригата на стойността и партньор на "Райнметал".

Германия е стратегически външнотърговски партньор. Амбицията ни е нашата страна да не бъде периферия, а в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС. По инициатива на президента Радев беше установен диалог с "Райнметал", а после прехвърлен към кабинета "Борисов", но констатациите към момента не са позитивни. Трябва да се преодолеят структурни дефицити, оздравителен процес за реализацията на този ключов проект, заяви Александър Пулев.

Той очерта установените проблеми. Учредителен договор няма, съвместно дружество няма. Финансирането не е било предвидено в бюджета. Разчети и финансова обосновка няма, без аргументация. Нашите предшественици са осигурили директни преговори със строителни фирми - "Хидрострой" и "Главболгарстрой" без обществени поръчки. Предвиденият терен не е оптимален, няма вода, но има гора.

Заводът трябва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. В него българската страна ще държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%. Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябва да е в размер на 420 млн. евро, които да дойдат от европейския механизъм SAFE.

Преди седмица обаче по време на икономическа комисия в парламента вицепремиерът Пулев обяви, че всъщност България няма средства за завода. Според него идеята да вземем пари от SAFE е неизпълнима, тъй като само 10-15% от ресурса по този механизъм може да се използва за производствени мощности. В момента правителството пък не можело да си позволи да заложи такава сума в държавния бюджет, затова щяло да се търси алтернативно европейско финансиране.

В инвестициите от механизма за България обаче вече е включено придобиване на 155-милиметрови боеприпаси чрез съвместно дружество между ВМЗ и "Райнметал".

Друг спорен момент се оказа сключили ли сме договор с "Райнметал". Според Пулев не сме, а имаме само споразумение, което дори не било изгодно за България. Вицепремиерът иска да го предоговори, за да се гарантира, че български доставчици ще участват във веригата на доставки и да се гарантира националният интерес.

Пулев постави под въпрос и нуждата от създаването на новото дружество "Иганово", която цел била да изгради завода, а след това да го дава под наем на съвместното предприятие. От ГЕРБ обясняват, че такава била практиката на "Райнметал" и в други държави.

Заради "Иганово" обаче сметката за България набъбва от 420 млн. евро на 670 млн. А 40 млн. вече са преведени на "Райнметал".