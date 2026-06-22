Наш беден град се събужда. Златна инвестиция

Наш беден град се събужда. Поредна златна инвестиция се реализира в Разград, осигурявайки десетки нови работни места.

Първа копка за изграждането на нова база на „Техноматикс“ ООД беше направена в един от последните свободни терени в Бизнес зона „Перистър“ в Разград.

Инвестицията ще доведе до създаването на около 50 нови работни места и ще разшири дейността на компанията, която вече има стабилни позиции в региона.

Според кмета Добрин Добрев, Община Разград може да даде възможност на един вече успешен бизнес да се развие до степен още по-успешен.

„Този парцел е един от последните, който остана в тази бизнес зона, която вече е почти изцяло заета от разградския бизнес и съм щастлив, че поредната модерна база, включително и производствена, ще бъде изградена и ще отвори врати в тази бизнес зона“.

Индустриално строителство

„Техноматикс“ ООД е специализирана в индустриалното строителство на електрически трасета, електрически табла, изграждане и поддръжка на индустриални автоматизирани процеси, ежедневна и аварийна реакция в рамките на деня, аутсорсинг за индустрията с планирани дежурства 7/24ч.

Компанията има бази в Разград, Шумен и Търговище с екип от 60 души. Намеренията й са да се разшири, като изгради модерен център за обслужване на индустрията, който включва шоурум, производствена част на електрически индустриални табла, симулативен център, интерактивна зала за пневматика с иновативни стендове за демонстрация, складова и административна част.

С разкриването на нови работни места от фирмата се надяват да привлекат да се завърнат български специалисти, работещи в чужбина, обясни нейният управител Милен Иванов.

Около 80 фирми развиват дейност в бизнес зона "Перистър"

Бизнес зона „Перистър” е разположена само на 1 км от центъра на град Разград и заема стратегическо място непосредствено до главен път към София, има директен достъп до жп линията Русе-Варна и се намира само на 60 км от Дунав мост и 130 км от пристанище Варна.

Общата й площ е над 630 декара, като на територията й развиват дейност около 80 фирми, осигуряващи над 650 работни места, става ясно още от информация на сайта на бизнес зоната.

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