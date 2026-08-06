Надеждата за мир ги изстреля нагоре. Силни прогнози

Водещите европейски фондови пазари приключиха днешната търговска сесия преобладаващо с повишения. Зелената вълна беше задвижена от вълна от силни корпоративни резултати и засилващ се оптимизъм на международната сцена.

Инвеститорите реагираха изключително позитивно на сигналите за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран. Подобен дипломатически пробив би позволил пълното възстановяване на търговското корабоплаване през стратегически важния Ормузки проток, което намали премията за риск на пазарите.

Пазарната картина в цифри

Повечето ключови индекси на Стария континент затвориха на положителна територия, показвайки стабилност Германският DAX във Франкфурт отбеляза минимален ръст от 13,83 пункта (0,05%), затваряйки на ниво от 26 140,13 пункта. Френският CAC 40 се представи още по-силно, като добави 30,41 пункта (0,35%) до 8699,71 пункта. Общоевропейският Stoxx 600 се повиши с 0,16% до 658,19 пункта. Британският FTSE 100 остана изключение от общата тенденция, като се понижи с 0,19% до 10 867,89 пункта под натиска на местни фактори.

Корпоративните шампиони на деня

Днешният ден бе белязан от мащабни придобивания и отлични финансови отчети, които върнаха доверието на купувачите. Акциите на британския нискотарифен превозвач EasyJet поскъпнаха с 2,79% на Лондонската борса. Скокът дойде, след как управителният съвет на авиокомпанията официално прие офертата за придобиване от американския инвестиционен фонд Apollo Global Management. Мегасделката е на стойност 5,7 милиарда британски лири (около 6,7 милиарда евро).

Deutsche Telekom радва акционерите

Истински фурор направи телекомуникационният гигант Deutsche Telekom, чиито ценни книжа скочиха с 6,3%. Инвеститорите бяха възнаградени от решението на компанията драстично да увеличи програмата си за обратно изкупуване на акции за настоящата година с още 3 милиарда евро, с което общата сума по нея достигна внушителните 5 милиарда евро.

Силни прогнози от индустрията и фармацията

Германският индустриален конгломерат Siemens и фармацевтичният лидер Merck KGaA допълнително наляха масло в огъня на оптимизма. Благодарение на рекордни поръчки и силно тримесечно представяне, двете компании официално повишиха годишните си финансови прогнози, изпращайки ясен сигнал за стабилността на европейското ядро.

